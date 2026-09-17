Os trabalhadores da fábrica Novelis, em Pindamonhangaba, aprovaram em assembleia nesta quinta-feira (17) a proposta de Campanha Salarial, com aumento real de salário e reajuste de 33% no vale-alimentação.
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A proposta negociada pelo Sindicato dos Metalúrgicos tem o reajuste de 5,23%, que engloba a reposição da inflação, de 3,98%, mais 1,2% de aumento real.
A proposta, que abrange mais de 1.500 funcionários, tem também um aumento de 33% no vale-alimentação, com o valor subindo de R$ 300 para R$ 400. O impacto anual desse benefício será de R$ 4.800 para cada trabalhador.
Também houve reajuste de 21% no cartão de natal, que subiu de R$ 370 para R$ 450. No ano, esses benefícios irão injetar mais de R$ 8 milhões na economia. Tanto o reajuste de salário quanto o vale-alimentação serão aplicados já neste mês de setembro.
“Tivemos um ato mês passado com adesão total dos trabalhadores. Isso foi fundamental. O vale-alimentação é uma medida que ajuda todo mês na renda das famílias e a gente conseguiu esse grande reajuste sem abrir mão do aumento real de salário”, disse o presidente do sindicato, André Oliveira.
O sindicato cita também outros avanços das negociações realizadas ao longo do ano. Os pagamentos de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) injetaram R$ 18,5 milhões na economia, 238 promoções foram realizadas e 20 postos de trabalho foram criados.
"As novas vagas em áreas como Refusão e Reciclagem foram muito importantes. Vale destacar também a jaqueta de frio, a cobertura para os trabalhadores não tomarem chuva no caminho até os ônibus e o novo restaurante, como grandes conquistas. E tem a boa notícia da expansão, que deve gerar mais de 500 empregos diretos e até 3 mil indiretos", afirmou André.