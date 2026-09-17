Os trabalhadores da fábrica Novelis, em Pindamonhangaba, aprovaram em assembleia nesta quinta-feira (17) a proposta de Campanha Salarial, com aumento real de salário e reajuste de 33% no vale-alimentação.

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A proposta negociada pelo Sindicato dos Metalúrgicos tem o reajuste de 5,23%, que engloba a reposição da inflação, de 3,98%, mais 1,2% de aumento real.