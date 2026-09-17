Os túneis da Serra Nova, na Rodovia dos Tamoios, terão fechamentos noturnos para obras de revitalização do pavimento até o fim de novembro. As intervenções começaram nessa quarta-feira (16) e estão programadas até 30 de novembro de 2026, com os bloqueios concentrados no período da noite para reduzir o impacto no trânsito.
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De segunda a quinta-feira e aos sábados, os túneis no sentido São José dos Campos ficarão fechados das 21h às 6h do dia seguinte. Às sextas-feiras, o bloqueio começará mais tarde, às 23h, e seguirá até as 6h.
Durante a interdição, segundo a concessionária Tamoios, a Serra Antiga funcionará em mão dupla, com uma pista destinada ao sentido São José dos Campos e outra para quem segue em direção ao litoral.
As obras fazem parte do cronograma de revitalização do pavimento da Rodovia dos Tamoios, iniciado em março deste ano e previsto para continuar até abril de 2027.
Em feriados, o calendário de intervenções será ajustado para preservar a fluidez do tráfego e reduzir os impactos para os motoristas que utilizam a rodovia.