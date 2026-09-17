17 de setembro de 2026
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RODOVIA

Tamoios terá fechamento noturno de túneis até novembro; SAIBA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Tamoios
Túnel da Serra Nova da Rodovia dos Tamoios
Túnel da Serra Nova da Rodovia dos Tamoios

Os túneis da Serra Nova, na Rodovia dos Tamoios, terão fechamentos noturnos para obras de revitalização do pavimento até o fim de novembro. As intervenções começaram nessa quarta-feira (16) e estão programadas até 30 de novembro de 2026, com os bloqueios concentrados no período da noite para reduzir o impacto no trânsito.

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De segunda a quinta-feira e aos sábados, os túneis no sentido São José dos Campos ficarão fechados das 21h às 6h do dia seguinte. Às sextas-feiras, o bloqueio começará mais tarde, às 23h, e seguirá até as 6h.

Durante a interdição, segundo a concessionária Tamoios, a Serra Antiga funcionará em mão dupla, com uma pista destinada ao sentido São José dos Campos e outra para quem segue em direção ao litoral.

As obras fazem parte do cronograma de revitalização do pavimento da Rodovia dos Tamoios, iniciado em março deste ano e previsto para continuar até abril de 2027.

Em feriados, o calendário de intervenções será ajustado para preservar a fluidez do tráfego e reduzir os impactos para os motoristas que utilizam a rodovia.

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