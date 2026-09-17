O Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem ter uma quinta-feira (17) de temperaturas amenas, aumento da nebulosidade e baixa possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

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A previsão indica manhã com sensação de frio e ausência de chuva, enquanto a circulação de ventos úmidos vindos do oceano favorece a formação de nuvens principalmente na faixa litorânea.