17 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PREVISÃO

RMVale amanhece com temperatura baixa e chance de chuva isolada

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Claudio Vieira/PMSJC
Previsão indica manhã com sensação de frio na região
Previsão indica manhã com sensação de frio na região

O Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem ter uma quinta-feira (17) de temperaturas amenas, aumento da nebulosidade e baixa possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A previsão indica manhã com sensação de frio e ausência de chuva, enquanto a circulação de ventos úmidos vindos do oceano favorece a formação de nuvens principalmente na faixa litorânea.

No Litoral Norte, o tempo deve ficar parcialmente nublado durante o dia, com possibilidade de pancadas isoladas a qualquer momento. O cenário também vale para áreas do extremo norte paulista, onde são previstas algumas instabilidades.

No Vale, a tendência é de tempo mais firme e poucas nuvens, embora a presença de umidade possa provocar variações ao longo do dia.

As temperaturas permanecem amenas na faixa leste do estado, onde as máximas não devem passar dos 25°C. Nas demais regiões paulistas, o calor será mais presente, com os termômetros podendo superar os 31°C.

Chuva acumulada

Dados das últimas 12 horas mostram registro de chuva em diferentes pontos do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com menor intensidade do que nos últimos dias.

São Sebastião, no bairro de Boiçucanga, acumulou 8 milímetros. Campos do Jordão registrou 4 milímetros, enquanto São José dos Campos teve 2 milímetros.

Também foram registrados 2 milímetros em pontos de Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. O maior acumulado do estado no período foi registrado em Campinas, no distrito de Barão Geraldo, com 19 milímetros.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários