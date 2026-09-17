O Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem ter uma quinta-feira (17) de temperaturas amenas, aumento da nebulosidade e baixa possibilidade de pancadas de chuva isoladas.
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A previsão indica manhã com sensação de frio e ausência de chuva, enquanto a circulação de ventos úmidos vindos do oceano favorece a formação de nuvens principalmente na faixa litorânea.
No Litoral Norte, o tempo deve ficar parcialmente nublado durante o dia, com possibilidade de pancadas isoladas a qualquer momento. O cenário também vale para áreas do extremo norte paulista, onde são previstas algumas instabilidades.
No Vale, a tendência é de tempo mais firme e poucas nuvens, embora a presença de umidade possa provocar variações ao longo do dia.
As temperaturas permanecem amenas na faixa leste do estado, onde as máximas não devem passar dos 25°C. Nas demais regiões paulistas, o calor será mais presente, com os termômetros podendo superar os 31°C.
Chuva acumulada
Dados das últimas 12 horas mostram registro de chuva em diferentes pontos do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com menor intensidade do que nos últimos dias.
São Sebastião, no bairro de Boiçucanga, acumulou 8 milímetros. Campos do Jordão registrou 4 milímetros, enquanto São José dos Campos teve 2 milímetros.
Também foram registrados 2 milímetros em pontos de Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. O maior acumulado do estado no período foi registrado em Campinas, no distrito de Barão Geraldo, com 19 milímetros.