Um homem procurado pela Justiça por um homicídio ocorrido em Itanhandu (MG) foi localizado e preso em Guaratinguetá. A prisão ocorreu na quarta-feira (16), quando policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) o avistaram em atitude suspeita e realizaram a abordagem no bairro São Benedito.

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Após consulta aos sistemas, a equipe identificou a condição de procurado e o conduziu ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.