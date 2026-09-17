Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Floresta Negra, em Campos do Jordão, após denúncia de armazenamento e cultivo de drogas em uma residência. A ocorrência foi registrada na terça-feira (15).

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No local, policiais militares da 3ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) encontraram 20 potes contendo flores de maconha (514 g), 18 pés de maconha (724 g), além de um pote com sementes e um pé de maconha seco.