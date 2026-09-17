17 de setembro de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Homem cultiva 18 pés de maconha e é preso em Campos do Jordão

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensão de 1,238 kg de maconha em Campos do Jordão
Apreensão de 1,238 kg de maconha em Campos do Jordão

Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Floresta Negra, em Campos do Jordão, após denúncia de armazenamento e cultivo de drogas em uma residência. A ocorrência foi registrada na terça-feira (15).

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No local, policiais militares da 3ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) encontraram 20 potes contendo flores de maconha (514 g), 18 pés de maconha (724 g), além de um pote com sementes e um pé de maconha seco.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas.

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