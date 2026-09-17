Um homem com diversos antecedentes criminais foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na terça-feira (15), durante patrulhamento preventivo de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela Estrada da Petybom, na zona norte da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe avistou uma van amarela trafegando na contramão. Ao perceber a presença da viatura, o condutor acelerou e tentou fugir. Houve um breve acompanhamento, e os policiais alcançaram o veículo e realizaram a abordagem na rua Alto da Boa Vista. Durante a averiguação, foram localizados uma pistola Taurus G3, calibre 9 mm, com numeração suprimida, além de um carregador, um coldre, 43 munições intactas e duas deflagradas.