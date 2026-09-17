17 de setembro de 2026
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PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem armado foge na contramão, mas é preso pela PM em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões da PM em São José dos Campos
Apreensões da PM em São José dos Campos

Um homem com diversos antecedentes criminais foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na terça-feira (15), durante patrulhamento preventivo de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela Estrada da Petybom, na zona norte da cidade.

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A equipe avistou uma van amarela trafegando na contramão. Ao perceber a presença da viatura, o condutor acelerou e tentou fugir. Houve um breve acompanhamento, e os policiais alcançaram o veículo e realizaram a abordagem na rua Alto da Boa Vista. Durante a averiguação, foram localizados uma pistola Taurus G3, calibre 9 mm, com numeração suprimida, além de um carregador, um coldre, 43 munições intactas e duas deflagradas.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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