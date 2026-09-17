17 de setembro de 2026
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Homem é preso em flagrante após furtar TV no Jd. Aquarius, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Televisão furtada foi recuperada em São José dos Campos
Televisão furtada foi recuperada em São José dos Campos

Um homem foi preso após furtar uma televisão de um estabelecimento no Jardim Aquarius, em São José dos Campos. O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (16).

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Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados e, durante patrulhamento pelas possíveis rotas de fuga do suspeito, o localizaram na praça Pedro Américo. Imagens de câmeras de monitoramento e o reconhecimento pelos funcionários confirmaram tratar-se do autor do furto.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça. A televisão foi recuperada e restituída ao estabelecimento.

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