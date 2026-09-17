Um homem foi preso após furtar uma televisão de um estabelecimento no Jardim Aquarius, em São José dos Campos. O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (16).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados e, durante patrulhamento pelas possíveis rotas de fuga do suspeito, o localizaram na praça Pedro Américo. Imagens de câmeras de monitoramento e o reconhecimento pelos funcionários confirmaram tratar-se do autor do furto.