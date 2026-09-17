17 de setembro de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso com 2,8 kg de maconha na Vila Terezinha, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões da PM na rua Recife, em São José dos Campos
Apreensões da PM na rua Recife, em São José dos Campos

Um homem foi preso durante uma ação da Polícia Militar na rua Recife, na Vila Terezinha, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na tarde de quarta-feira (16) e também resultou na apreensão de 715 porções de maconha.

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Uma equipe da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) recebeu informações sobre um suspeito que estaria abastecendo o comércio de drogas na região. Durante patrulhamento pela área, os policiais localizaram uma pessoa com as características informadas.

Na abordagem e verificação do local, foram encontradas 715 porções de maconha, com peso total de 2,805 kg, além de uma balança de precisão, dois celulares, materiais para embalagem e anotações relacionadas ao tráfico.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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