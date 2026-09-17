Um homem foi preso durante uma ação da Polícia Militar na rua Recife, na Vila Terezinha, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na tarde de quarta-feira (16) e também resultou na apreensão de 715 porções de maconha.

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Uma equipe da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) recebeu informações sobre um suspeito que estaria abastecendo o comércio de drogas na região. Durante patrulhamento pela área, os policiais localizaram uma pessoa com as características informadas.