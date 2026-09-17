Um menino de 11 anos foi atropelado por uma carreta e ficou em estado grave na noite desta quarta-feira (16), em Taubaté. O acidente ocorreu por volta das 18h20, na Avenida Dom Pedro I, nas proximidades da Chácara Silvestre.
A criança estava de bicicleta e seguia com outros jovens quando ocorreu o atropelamento. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento no local.
O menino foi socorrido com vida e levado ao Hospital Regional de Taubaté. Até a última atualização desta reportagem, não havia informação oficial sobre o estado de saúde da criança após a entrada na unidade.
Como ocorreu o atropelamento em Taubaté?
As informações iniciais indicam que o menino seguia de bicicleta no sentido Chácara Silvestre, acompanhado de outros jovens que também estavam de bicicleta.
O grupo passou por um túnel e continuou pela região da Avenida Dom Pedro I.
Relatos colhidos no local apontam que parte dos jovens atravessou a via, enquanto o menino de 11 anos teria ficado atrás dos demais. Na sequência, ocorreu o atropelamento pela carreta.
Uma das rodas do veículo de carga teria passado sobre a criança. A dinâmica, porém, ainda precisa ser esclarecida pelas autoridades.
Uma das versões iniciais relatadas no local indica que o motorista da carreta não teria visto o menino antes do impacto. A informação ainda não foi confirmada oficialmente e não permite estabelecer responsabilidade pelo acidente.
Até o momento, não havia informação oficial sobre a velocidade da carreta, as condições de visibilidade ou o ponto exato em que a bicicleta entrou na trajetória do veículo.
Atendimento à criança
Após o atropelamento, equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender o menino.
A vítima foi retirada do local com vida e em estado grave e encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté.
Até a publicação desta reportagem, não havia sido divulgado boletim médico atualizado sobre o quadro clínico da criança.
Avenida Dom Pedro I foi isolada
Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté (Semob) atuaram no local e isolaram a área para permitir o atendimento das equipes de emergência.
A Polícia Militar também esteve na região para auxiliar na segurança e no atendimento da ocorrência.
As circunstâncias do atropelamento ainda serão apuradas. Eventuais perícias e a investigação deverão esclarecer a dinâmica do acidente e as responsabilidades envolvidas.
O caso permanece em apuração.