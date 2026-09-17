Um menino de 11 anos foi atropelado por uma carreta e ficou em estado grave na noite desta quarta-feira (16), em Taubaté. O acidente ocorreu por volta das 18h20, na Avenida Dom Pedro I, nas proximidades da Chácara Silvestre.

A criança estava de bicicleta e seguia com outros jovens quando ocorreu o atropelamento. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento no local.

O menino foi socorrido com vida e levado ao Hospital Regional de Taubaté. Até a última atualização desta reportagem, não havia informação oficial sobre o estado de saúde da criança após a entrada na unidade.