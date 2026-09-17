Um homem de 20 anos tentou fugir de um tribunal nos Estados Unidos logo depois de ser condenado a um ano de prisão. Ele rompeu as algemas, agrediu dois oficiais de Justiça e correu em direção à saída do prédio, mas acabou detido por policiais.

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O caso aconteceu na segunda-feira (14), no Tribunal do Condado de Columbiana, em Ohio. Imagens divulgadas pela emissora NBC mostram a sequência da tentativa de fuga.