Um homem de 20 anos tentou fugir de um tribunal nos Estados Unidos logo depois de ser condenado a um ano de prisão. Ele rompeu as algemas, agrediu dois oficiais de Justiça e correu em direção à saída do prédio, mas acabou detido por policiais.
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O caso aconteceu na segunda-feira (14), no Tribunal do Condado de Columbiana, em Ohio. Imagens divulgadas pela emissora NBC mostram a sequência da tentativa de fuga.
No vídeo, Timothy Reaggle aparece retirando as algemas e atingindo um oficial de Justiça no rosto. Na sequência, ele corre pelos corredores do tribunal e derruba outro agente no chão.
As imagens mostram ainda Reaggle descendo as escadas do edifício e seguindo em direção à porta principal. Antes que conseguisse deixar o local, ele foi alcançado por policiais.
Um dos agentes utilizou uma arma de choque para conter o homem. Dois oficiais de Justiça ficaram feridos durante a tentativa de fuga.
Homem havia acabado de ser condenado
Reaggle havia sido sentenciado a um ano de prisão por um caso ocorrido em fevereiro de 2025.
Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, ele se declarou culpado por roubo qualificado, agressão qualificada, ameaça qualificada, desobediência e duas acusações de agressão de menor gravidade.
Após ser detido dentro do tribunal, o homem foi levado para a Cadeia do Condado de Columbiana, onde permanece aguardando transferência para uma prisão estadual.
De acordo com o xerife Brian McLaughlin, Reaggle também deverá responder a novas acusações relacionadas à tentativa de fuga e às agressões cometidas durante o episódio.