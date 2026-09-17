A Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso contra Claudinei da Silva, de 42 anos, acusado de matar a própria filha, de 12 anos, em junho deste ano. Segundo laudo da Perícia Oficial e Identificação Técnica, a adolescente morreu por asfixia mecânica provocada pelas mãos do pai.

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O crime aconteceu no dia 8 de junho, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. Com o recebimento da denúncia, Claudinei passou à condição de réu por feminicídio no contexto de violência doméstica e familiar.