Um bebê de 2 meses morreu na manhã desta terça-feira (15) enquanto estava sob os cuidados de uma babá. A criança foi encontrada sem respirar e levada para atendimento médico, mas chegou à unidade de saúde já sem vida.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em Sapezal, a 499 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. Inicialmente, havia suspeita de que o bebê tivesse morrido após se engasgar. A hipótese, porém, foi descartada após a realização da necropsia.
Segundo o delegado da Polícia Civil Hugo Montenegro, os exames periciais apontaram como causa da morte a síndrome da morte súbita infantil.
De acordo com as informações repassadas à polícia, o bebê acordou por volta das 2h40 e tomou uma mamadeira. Depois, foi colocado para arrotar e voltou a dormir.
Por volta das 6h, a babá foi verificar a criança e percebeu que ela não estava respirando. O socorro foi acionado e o bebê encaminhado ao Hospital Santa Marcelina.
No hospital, a equipe médica realizou procedimentos de reanimação, mas não conseguiu reverter o quadro. Conforme a Polícia Civil, uma quantidade considerável de leite havia sido aspirada pelas vias aéreas, o que levantou inicialmente a possibilidade de engasgo.
Necropsia descartou engasgo
A Polícia Civil instaurou um procedimento para esclarecer as circunstâncias da morte. O corpo foi submetido a exames periciais e à necropsia.
Segundo o delegado, os resultados afastaram a hipótese de que o bebê tivesse morrido por engasgo.
“Este caso em específico foi tratado inicialmente como um engasgo, poderia tratar-se de um engasgo, mas, segundo os exames periciais, a criança não morreu engasgada”, afirmou Montenegro.
Após a análise, a perícia concluiu que a causa da morte foi a síndrome da morte súbita infantil.
O delegado informou ainda que, conforme orientação recebida de um médico-legista, esse tipo de ocorrência pode atingir principalmente bebês entre 2 e 4 meses de idade.
Montenegro classificou o caso como uma fatalidade. A investigação foi aberta para esclarecer todos os detalhes relacionados à morte da criança.