Um bebê de 2 meses morreu na manhã desta terça-feira (15) enquanto estava sob os cuidados de uma babá. A criança foi encontrada sem respirar e levada para atendimento médico, mas chegou à unidade de saúde já sem vida.

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O caso aconteceu em Sapezal, a 499 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. Inicialmente, havia suspeita de que o bebê tivesse morrido após se engasgar. A hipótese, porém, foi descartada após a realização da necropsia.