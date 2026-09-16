Integrantes do projeto religioso Resgatando Vidas, que tinham acesso à Penitenciária Central do Estado, são apontadas pela Polícia Civil como participantes de relações amorosas e sexuais com diferentes presos. A investigação afirma que alguns dos detentos mantinham posições de destaque dentro de uma facção criminosa.

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O caso ocorreu em Cuiabá, e aparece em um relatório técnico da Gerência de Combate ao Crime Organizado, elaborado a partir da análise de dados extraídos da conta iCloud de Rhavenna Barcelos Cabeça de Almeida. Segundo os investigadores, as conversas indicariam que os contatos mantidos pelas integrantes iam além da assistência religiosa.