Duas mulheres foram presas em flagrante após um incêndio que matou uma criança de 3 anos e deixou outras duas gravemente feridas. Os três menores estavam sozinhos dentro da residência no momento em que as chamas começaram.

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O caso aconteceu na Rua Itapemirim, no Jardim Itayu, em Campinas, no interior de São Paulo, na tarde desta terça-feira (15). As mães foram autuadas por abandono de incapaz com resultado morte e lesão corporal grave, segundo o registro policial.