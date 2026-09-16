Duas mulheres foram presas em flagrante após um incêndio que matou uma criança de 3 anos e deixou outras duas gravemente feridas. Os três menores estavam sozinhos dentro da residência no momento em que as chamas começaram.
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O caso aconteceu na Rua Itapemirim, no Jardim Itayu, em Campinas, no interior de São Paulo, na tarde desta terça-feira (15). As mães foram autuadas por abandono de incapaz com resultado morte e lesão corporal grave, segundo o registro policial.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência. Quando chegaram ao endereço, o Corpo de Bombeiros já trabalhava no combate ao incêndio.
Durante o atendimento, os bombeiros encontraram em um dos quartos o corpo de uma criança. A vítima foi identificada como Miguel Henrique Pedroso de Oliveira, de 3 anos. Segundo o registro, o corpo estava carbonizado.
As outras duas crianças, de 3 e 6 anos, foram resgatadas com vida e levadas inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento Carlos Lourenço.
Devido à gravidade dos ferimentos, uma delas foi transferida para o Hospital de Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e a outra para o Hospital Municipal Mário Gatti.
Imóvel estava em condições precárias
A causa do incêndio ainda não foi esclarecida. Durante a ocorrência, entretanto, os policiais constataram que o imóvel apresentava condições consideradas extremamente precárias e insalubres.
Segundo o registro, havia sujeira e condições inadequadas de habitação no local.
Uma testemunha relatou à polícia que sentiu cheiro de fumaça e ouviu as crianças gritando por socorro. A pessoa tentou entrar na residência, mas não conseguiu porque um sofá bloqueava a passagem.
A Polícia Civil solicitou perícia no imóvel para auxiliar na investigação e esclarecer como o incêndio começou.
As duas mulheres, identificadas como Steffane e Naila, foram presas em flagrante e encaminhadas à Cadeia Feminina de Paulínia. A investigação continua.