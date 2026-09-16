16 de setembro de 2026
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ACIDENTE

SJC: Motociclista sofre acidente no Anel Viário e trânsito trava

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente no Anel Viário
Acidente no Anel Viário

Um motociclista ficou ferido em um acidente registrado na noite desta quarta-feira (16) no Anel Viário, em São José dos Campos.

A ocorrência aconteceu na pista que faz a ligação entre a região central e a região sul da cidade, nas proximidades do Oba Hortifruti.

Equipes de resgate e da Mobilidade Urbana foram acionadas para atender à ocorrência e organizar o trânsito no trecho.

Por causa do acidente, um grande congestionamento se formou na via, causando lentidão para os motoristas que seguiam em direção à região sul.

O motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas.

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