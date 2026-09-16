Um motociclista ficou ferido em um acidente registrado na noite desta quarta-feira (16) no Anel Viário, em São José dos Campos.
A ocorrência aconteceu na pista que faz a ligação entre a região central e a região sul da cidade, nas proximidades do Oba Hortifruti.
Equipes de resgate e da Mobilidade Urbana foram acionadas para atender à ocorrência e organizar o trânsito no trecho.
Por causa do acidente, um grande congestionamento se formou na via, causando lentidão para os motoristas que seguiam em direção à região sul.
O motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.
As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas.