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TRAGÉDIA

Servidor público morre após batida frontal contra caminhão

Por Da Redação | Nova Mutum (MT)
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação Polícia Civil
Servidor público morre após batida frontal contra caminhão
Servidor público morre após batida frontal contra caminhão

Um servidor público de 21 anos morreu após um grave acidente entre um carro e um caminhão na madrugada desta terça-feira (15). A vítima chegou a ser socorrida com vida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta-feira (16).

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O acidente aconteceu no km 543 da BR-364, em Rosário Oeste, a cerca de 100 quilômetros de Cuiabá. Werikc Santana da Silva da Igreja conduzia um Fiat Uno branco pertencente à Prefeitura de Nova Mutum quando ocorreu a colisão.

Segundo informações iniciais da Nova Rota do Oeste, concessionária responsável pelo trecho, o carro seguia no sentido norte da rodovia quando, por circunstâncias ainda não esclarecidas, invadiu a pista contrária.

Na sequência, o Fiat Uno bateu de frente com um Volkswagen 11.180, também branco. A concessionária foi acionada por volta das 2h03 para atender à ocorrência.

Com a força do impacto, os dois veículos saíram da pista e ficaram na faixa de domínio da rodovia. Equipes de resgate foram mobilizadas e prestaram os primeiros atendimentos aos dois motoristas.

As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico em Cuiabá. Posteriormente, foi confirmada a morte de Werikc, que fazia parte do quadro de servidores públicos municipais de Nova Mutum.

BR-364 ficou interditada

Após o atendimento às vítimas, equipes da concessionária trabalharam na remoção dos veículos envolvidos no acidente.

Para a realização dos serviços, a BR-364 ficou interditada entre 4h15 e 5h28. Depois da retirada dos veículos e da conclusão dos procedimentos no local, o tráfego foi liberado.

As circunstâncias que fizeram o Fiat Uno acessar a pista contrária ainda serão investigadas pelas autoridades responsáveis pelo caso.

Prefeitura lamenta morte de servidor

A Prefeitura de Nova Mutum divulgou uma nota lamentando a morte do jovem e informou que está prestando apoio aos familiares.

Na manifestação, o município também expressou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho de Werikc.

“Aos familiares de Werikc, nossos mais sinceros sentimentos. Que as lembranças de sua bondade, de seu sorriso e de sua dedicação sirvam de consolo neste momento tão difícil”, afirmou a administração municipal.

A Prefeitura informou ainda que novas informações sobre o caso serão divulgadas pelos canais oficiais.

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