Um servidor público de 21 anos morreu após um grave acidente entre um carro e um caminhão na madrugada desta terça-feira (15). A vítima chegou a ser socorrida com vida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta-feira (16).

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O acidente aconteceu no km 543 da BR-364, em Rosário Oeste, a cerca de 100 quilômetros de Cuiabá. Werikc Santana da Silva da Igreja conduzia um Fiat Uno branco pertencente à Prefeitura de Nova Mutum quando ocorreu a colisão.