Um servidor público de 21 anos morreu após um grave acidente entre um carro e um caminhão na madrugada desta terça-feira (15). A vítima chegou a ser socorrida com vida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta-feira (16).
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O acidente aconteceu no km 543 da BR-364, em Rosário Oeste, a cerca de 100 quilômetros de Cuiabá. Werikc Santana da Silva da Igreja conduzia um Fiat Uno branco pertencente à Prefeitura de Nova Mutum quando ocorreu a colisão.
Segundo informações iniciais da Nova Rota do Oeste, concessionária responsável pelo trecho, o carro seguia no sentido norte da rodovia quando, por circunstâncias ainda não esclarecidas, invadiu a pista contrária.
Na sequência, o Fiat Uno bateu de frente com um Volkswagen 11.180, também branco. A concessionária foi acionada por volta das 2h03 para atender à ocorrência.
Com a força do impacto, os dois veículos saíram da pista e ficaram na faixa de domínio da rodovia. Equipes de resgate foram mobilizadas e prestaram os primeiros atendimentos aos dois motoristas.
As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico em Cuiabá. Posteriormente, foi confirmada a morte de Werikc, que fazia parte do quadro de servidores públicos municipais de Nova Mutum.
BR-364 ficou interditada
Após o atendimento às vítimas, equipes da concessionária trabalharam na remoção dos veículos envolvidos no acidente.
Para a realização dos serviços, a BR-364 ficou interditada entre 4h15 e 5h28. Depois da retirada dos veículos e da conclusão dos procedimentos no local, o tráfego foi liberado.
As circunstâncias que fizeram o Fiat Uno acessar a pista contrária ainda serão investigadas pelas autoridades responsáveis pelo caso.
Prefeitura lamenta morte de servidor
A Prefeitura de Nova Mutum divulgou uma nota lamentando a morte do jovem e informou que está prestando apoio aos familiares.
Na manifestação, o município também expressou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho de Werikc.
“Aos familiares de Werikc, nossos mais sinceros sentimentos. Que as lembranças de sua bondade, de seu sorriso e de sua dedicação sirvam de consolo neste momento tão difícil”, afirmou a administração municipal.
A Prefeitura informou ainda que novas informações sobre o caso serão divulgadas pelos canais oficiais.