A explosão de um botijão de gás destruiu um apartamento e deixou duas mulheres feridas na madrugada desta quarta-feira (16). O imóvel fica no último andar de um edifício, que foi interditado preventivamente após o incidente.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A explosão ocorreu por volta de 0h30, na Avenida Campos Sales, na região central de Mongaguá, no litoral de São Paulo. Destroços do apartamento atingiram áreas do térreo do condomínio e provocaram danos em parte do estacionamento.
Imagens registradas após a ocorrência mostram a dimensão dos estragos provocados pela explosão. O apartamento ficou praticamente destruído.
Segundo informações preliminares da Defesa Civil, houve um desentendimento entre vizinhas antes do incidente. As duas mulheres foram retiradas dos escombros por equipes do Corpo de Bombeiros.
Vítimas
Uma das mulheres, de 58 anos, sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus em 81% do corpo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.
Ela foi levada ao Pronto-Socorro Vera Cruz, onde recebeu atendimento. Conforme a pasta, a vítima deixou a unidade consciente, orientada e comunicativa e foi transferida para atendimento por meio de convênio médico na capital paulista.
A segunda vítima, de 54 anos, sofreu escoriações pelo corpo. Ela também foi encaminhada ao Pronto-Socorro Vera Cruz e permaneceu em observação durante a madrugada, consciente e orientada, aguardando uma nova avaliação médica.
Prédio é interditado
Após a explosão, o edifício foi interditado preventivamente. Uma vistoria técnica deverá avaliar as condições da estrutura e verificar a extensão dos danos provocados pelo incidente.
A interdição permanecerá até que seja possível verificar se o imóvel oferece condições de segurança para os moradores.