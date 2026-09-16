A explosão de um botijão de gás destruiu um apartamento e deixou duas mulheres feridas na madrugada desta quarta-feira (16). O imóvel fica no último andar de um edifício, que foi interditado preventivamente após o incidente.

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A explosão ocorreu por volta de 0h30, na Avenida Campos Sales, na região central de Mongaguá, no litoral de São Paulo. Destroços do apartamento atingiram áreas do térreo do condomínio e provocaram danos em parte do estacionamento.