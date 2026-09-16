Um homem fingiu ser cliente de uma joalheria e roubou cerca de 1,8 quilo de joias durante um assalto na tarde desta terça-feira (15). O suspeito ameaçou de morte três funcionárias do estabelecimento e fugiu levando anéis, pulseiras, brincos e outras peças. O prejuízo foi estimado em R$ 1,4 milhão.
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O crime aconteceu por volta das 17h30, em uma loja na região central de Araçatuba, no interior de São Paulo. Segundo o Boletim de Ocorrência, o homem entrou no estabelecimento e demonstrou interesse por alianças e outras joias antes de anunciar o assalto.
Durante o atendimento, o suspeito chegou a experimentar algumas peças. Em seguida, anunciou o roubo e ordenou que as funcionárias permanecessem calmas e não reagissem.
Segundo o registro policial, o homem colocou a mão na cintura e fez um gesto indicando que estaria armado. Ele também afirmou que não estava sozinho e que outras pessoas aguardavam do lado de fora da joalheria.
O suspeito determinou que as funcionárias colocassem as joias em uma sacola. Depois, trancou as três mulheres dentro do banheiro do estabelecimento e deixou o local.
As funcionárias conseguiram sair somente depois de perceberem que o assaltante havia ido embora. Uma delas acionou a polícia após deixar o banheiro.
“Quando percebemos que ele já tinha ido embora, foi quando saímos do banheiro e chamamos a polícia”, relatou uma das funcionárias, segundo o registro da ocorrência.
A ação foi registrada por uma câmera de segurança da joalheria. Até o momento, o suspeito não havia sido localizado.
O caso é investigado pela Central de Polícia Judiciária de Araçatuba. As autoridades trabalham para identificar o responsável pelo roubo e esclarecer as circunstâncias da fuga.
Com informações do Metrópoles