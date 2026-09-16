Um homem fingiu ser cliente de uma joalheria e roubou cerca de 1,8 quilo de joias durante um assalto na tarde desta terça-feira (15). O suspeito ameaçou de morte três funcionárias do estabelecimento e fugiu levando anéis, pulseiras, brincos e outras peças. O prejuízo foi estimado em R$ 1,4 milhão.

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O crime aconteceu por volta das 17h30, em uma loja na região central de Araçatuba, no interior de São Paulo. Segundo o Boletim de Ocorrência, o homem entrou no estabelecimento e demonstrou interesse por alianças e outras joias antes de anunciar o assalto.