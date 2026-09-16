Um delegado assistente da Polícia Civil foi apreendido na noite desta terça-feira (15) após se envolver em uma colisão com uma viatura da Polícia Militar. O acidente aconteceu por volta das 21h, no Viaduto Alcântara Machado, na zona leste da capital paulista.
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O policial foi identificado como Edevaldo José Bragaia, que atua no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. Segundo informações obtidas pelo portal Metrópoles, ele apresentava sinais de embriaguez no momento da ocorrência.
De acordo com o relato apresentado pela PM, Bragaia conduzia uma viatura descaracterizada quando atingiu o veículo utilizado pelos policiais militares.
Após a batida, o delegado teria tentado deixar o local. Ele, porém, foi localizado e abordado pouco depois, em razão do trânsito congestionado na região.
Durante a abordagem, o policial foi submetido ao teste do bafômetro, que teria apontado resultado compatível com embriaguez.
A ocorrência foi registrada como crime de trânsito por embriaguez ao volante. O caso também foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil, responsável pela apuração envolvendo o agente.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo foi procurada para comentar a ocorrência, mas não havia apresentado resposta até a publicação. O espaço permanece aberto para manifestação.
Com informações do portal Metrópoles