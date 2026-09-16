Um delegado assistente da Polícia Civil foi apreendido na noite desta terça-feira (15) após se envolver em uma colisão com uma viatura da Polícia Militar. O acidente aconteceu por volta das 21h, no Viaduto Alcântara Machado, na zona leste da capital paulista.

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O policial foi identificado como Edevaldo José Bragaia, que atua no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. Segundo informações obtidas pelo portal Metrópoles, ele apresentava sinais de embriaguez no momento da ocorrência.