Um corpo foi localizado na manhã desta quarta-feira (16) no Rio Paraíba do Sul, em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada nas proximidades da Avenida Juscelino Kubitschek, conhecida como Avenida JK.
De acordo com informações preliminares, a vítima foi encontrada próxima a uma estrutura de contenção do rio, perto de uma área conhecida como Ecoponto.
Equipes das forças de segurança foram acionadas para atender à ocorrência e realizar os primeiros levantamentos no local. Uma funerária também esteve na área para auxiliar nos procedimentos após a liberação do corpo.
Até o momento, as autoridades não divulgaram oficialmente a identidade da pessoa encontrada, nem confirmaram sexo, idade ou as circunstâncias da morte.
Relatos iniciais indicam que o corpo estaria coberto por um material plástico e apresentaria sinais que poderiam indicar decomposição. Essas informações, porém, ainda dependem de confirmação oficial e de análise pericial.
O corpo deverá passar por exames que possam auxiliar tanto na identificação quanto na determinação das possíveis causas da morte. A perícia também deverá analisar o ponto onde a vítima foi encontrada em busca de elementos que contribuam para a investigação.
A apuração deverá esclarecer há quanto tempo o corpo estava no rio e se há indícios de crime envolvidos no caso.