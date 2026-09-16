Um corpo foi localizado na manhã desta quarta-feira (16) no Rio Paraíba do Sul, em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada nas proximidades da Avenida Juscelino Kubitschek, conhecida como Avenida JK.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi encontrada próxima a uma estrutura de contenção do rio, perto de uma área conhecida como Ecoponto.

Equipes das forças de segurança foram acionadas para atender à ocorrência e realizar os primeiros levantamentos no local. Uma funerária também esteve na área para auxiliar nos procedimentos após a liberação do corpo.