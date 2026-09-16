16 de setembro de 2026
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APREENSÃO

Polícia prende três com 100 kg de fios de cobre em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Cobre apreendido pela polícia
Cobre apreendido pela polícia

Três homens foram presos em flagrante nesta terça-feira (15) após a Polícia Civil localizar aproximadamente 100 quilos de fios de cobre em uma garagem no bairro Galo Branco, em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada durante uma investigação conduzida por equipes do 4º Distrito Policial e da Deic de Taubaté, que apuram crimes relacionados ao furto e roubo de cabos na região.

Segundo a Polícia Civil, os agentes haviam cumprido anteriormente um mandado de busca e apreensão em um ferro-velho de Caçapava. Na sequência, seguiram até um imóvel no Galo Branco para localizar e intimar um dos investigados.

No endereço, os policiais encontraram três homens manuseando uma grande quantidade de fios de cobre já sem o revestimento. No local também foram recolhidas capas plásticas retiradas dos cabos e cinco aparelhos celulares.

Ainda conforme o registro policial, os suspeitos não apresentaram documentos ou informações que comprovassem a origem regular do material. Diante da situação, o trio foi levado ao 5º Distrito Policial de São José dos Campos.

Polícia pede prisão preventiva

Após a apresentação da ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante dos três homens pelo crime de receptação.

O pedido de conversão das prisões em preventivas também foi encaminhado à Justiça. Segundo a Polícia Civil, foram considerados a quantidade de cobre apreendida e registros anteriores envolvendo crimes contra o patrimônio, entre eles ocorrências relacionadas ao furto de fios e cabos.

O material será encaminhado para perícia do Instituto de Criminalística, que deverá realizar a pesagem, avaliação e análise das fiações.

As investigações continuam para tentar identificar a origem do cobre apreendido e os possíveis proprietários do material.

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