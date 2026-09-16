Três homens foram presos em flagrante nesta terça-feira (15) após a Polícia Civil localizar aproximadamente 100 quilos de fios de cobre em uma garagem no bairro Galo Branco, em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada durante uma investigação conduzida por equipes do 4º Distrito Policial e da Deic de Taubaté, que apuram crimes relacionados ao furto e roubo de cabos na região.

Segundo a Polícia Civil, os agentes haviam cumprido anteriormente um mandado de busca e apreensão em um ferro-velho de Caçapava. Na sequência, seguiram até um imóvel no Galo Branco para localizar e intimar um dos investigados.