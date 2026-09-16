A rodovia Presidente Dutra terá cerca de R$ 2 bilhões em investimentos em obras de modernização no trecho do Vale do Paraíba. O pacote previsto no contrato de concessão da concessionária RioSP inclui ampliação da capacidade da pista, melhorias na segurança viária, implantação de iluminação e construção de novas passarelas entre São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba e Aparecida.

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As intervenções serão realizadas em diferentes etapas e lotes. O primeiro trecho previsto para receber obras fica entre os quilômetros 158 e 133, em São José dos Campos e Caçapava.