A rodovia Presidente Dutra terá cerca de R$ 2 bilhões em investimentos em obras de modernização no trecho do Vale do Paraíba. O pacote previsto no contrato de concessão da concessionária RioSP inclui ampliação da capacidade da pista, melhorias na segurança viária, implantação de iluminação e construção de novas passarelas entre São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba e Aparecida.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As intervenções serão realizadas em diferentes etapas e lotes. O primeiro trecho previsto para receber obras fica entre os quilômetros 158 e 133, em São José dos Campos e Caçapava.
O segmento já possui projeto executivo e a previsão é que os trabalhos comecem no primeiro semestre de 2027. O cronograma, porém, depende da obtenção de licenças ambientais e autorizações que ainda não foram emitidas pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).
Outro lote abrange os quilômetros 118 a 99, entre Taubaté e Pindamonhangaba. Atualmente, o projeto está na fase de anteprojeto, que antecede a elaboração do projeto executivo. A previsão da concessionária é iniciar as obras no segundo semestre de 2027.
Obras na Dutra em Aparecida
Entre os quilômetros 99 e 65, trecho que inclui Aparecida, o empreendimento também está em fase de desenvolvimento do anteprojeto. A expectativa é que as obras tenham início a partir do final de 2028, condicionadas às licenças ambientais e às demais aprovações necessárias.
Nesse segmento, o projeto prevê a ampliação da pista expressa com a implantação da terceira e da quarta faixas de rolamento. Também estão previstas adequações e ampliações das estruturas existentes, além da instalação de iluminação ao longo de todo o trecho.
A segurança dos pedestres também está entre as prioridades do pacote. A previsão é de construção de 14 novas passarelas entre Taubaté e Aparecida, criando mais pontos de travessia segura ao longo da Via Dutra.
Segundo a RioSP, os investimentos serão executados de maneira planejada e sequencial durante a vigência do contrato de concessão. A concessionária afirma que as obras têm como objetivos ampliar a capacidade operacional da rodovia, contribuir para a redução de congestionamentos e melhorar as condições de segurança para motoristas e pedestres.
Os cronogramas, no entanto, ainda podem sofrer alterações conforme o andamento dos processos de licenciamento, autorizações dos órgãos competentes e eventuais aditivos ao contrato de concessão.