A Mantiqueira Brasil anunciou um investimento de mais de R$ 200 milhões na expansão da granja de galinhas livres (de gaiolas) em Lorena, no Vale do Paraíba.

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A primeira fase do projeto prevê a ampliação da capacidade para 1,5 milhão de aves, enquanto uma segunda etapa poderá elevar o plantel para 3 milhões até 2028. A expansão deve gerar 120 novos empregos na unidade.