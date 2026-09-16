A Mantiqueira Brasil anunciou um investimento de mais de R$ 200 milhões na expansão da granja de galinhas livres (de gaiolas) em Lorena, no Vale do Paraíba.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A primeira fase do projeto prevê a ampliação da capacidade para 1,5 milhão de aves, enquanto uma segunda etapa poderá elevar o plantel para 3 milhões até 2028. A expansão deve gerar 120 novos empregos na unidade.
Nesta primeira etapa, serão construídos quatro galpões com dois andares, equipados com tecnologia multinível para a criação de galinhas no sistema cage-free (livre de gaiolas), além de dois galpões destinados à recria.
A unidade já conta com equipamentos automatizados capazes de processar até 200 mil ovos por hora, permitindo direcionar a produção de acordo com a marca, embalagem e demanda do varejo.
Plano nacional
O aporte em Lorena faz parte de um plano nacional de investimentos da Mantiqueira Brasil, estimado em R$ 565 milhões até 2028.
A companhia prevê acrescentar mais de 7 milhões de aves à capacidade produtiva no período e elevar a produção anual de aproximadamente 4 bilhões para 6 bilhões de ovos.
O projeto inclui ainda operações no Paraná, Santa Catarina, Goiás e Minas Gerais, além da implantação de uma nova unidade no estado mineiro.
Segundo a empresa, os investimentos contemplam também modernização de equipamentos, automação e desenvolvimento de produtos de maior valor agregado. Em São Paulo, além de Lorena, a Mantiqueira mantém unidades em Bastos, Cabrália Paulista, Descalvado, Itirapina, Parapuã e São Carlos.
Lorena é destaque
A granja de Lorena é apresentada pela empresa como a maior granja de galinhas livres da América Latina. No sistema cage-free, as aves não são mantidas em gaiolas e podem circular dentro dos galpões, seguindo padrões específicos de manejo e estrutura.
A expansão também está relacionada à estratégia da companhia de ampliar a produção de ovos e aumentar a participação de produtos processados. A Mantiqueira pretende desenvolver novas aplicações para a clara e a gema e criar alternativas de consumo além do ovo vendido in natura.