O motorista de um Volkswagen Passat Turbo perdeu uma das pernas após um grave acidente, no qual o veículo se partiu em duas partes após colidir contra um poste.
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O acidente ocorreu na Estrada da Ribeira, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Com o impacto, a parte dianteira ficou presa à estrutura, enquanto a traseira foi arremessada para a pista.
O acidente aconteceu na altura do km 118 da BR-476, no bairro São Gabriel. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista foi socorrido com vida e sofreu amputação de uma das pernas.