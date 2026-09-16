16 de setembro de 2026
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VÍDEO: Condutor perde a perna e carro se parte em dois em colisão

Por Da redação | Curitiba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@rede190_
Carro se partiu em dois com a violência da colisão
Carro se partiu em dois com a violência da colisão

O motorista de um Volkswagen Passat Turbo perdeu uma das pernas após um grave acidente, no qual o veículo se partiu em duas partes após colidir contra um poste.

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O acidente ocorreu na Estrada da Ribeira, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Com o impacto, a parte dianteira ficou presa à estrutura, enquanto a traseira foi arremessada para a pista.

O acidente aconteceu na altura do km 118 da BR-476, no bairro São Gabriel. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista foi socorrido com vida e sofreu amputação de uma das pernas.

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