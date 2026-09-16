16 de setembro de 2026
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LUTO

Airton morre aos 64 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Airton morre aos 64 anos; veja notas de falecimento em SJC
Airton morre aos 64 anos; veja notas de falecimento em SJC

**Idade:**64 **Data de falecimento:**16/09/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 17/09/2026 das 07:00 às 16:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 17/09/2026 16:00

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ADVANY NUNES DA SILVEIRA

**Idade:**88 **Data de falecimento:**16/09/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 16/09/2026 das 18:00 às 21:00

Sepultamento:
CEMITERIO DO ALECRIM / NATAL-RN- 16/09/2026 21:00

ANISIO FERREIRA DA SILVA

**Idade:**72 **Data de falecimento:**16/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/09/2026 16:45

MARIA ADELINA SILVA MELLO

**Idade:**81 **Data de falecimento:**15/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/09/2026 16:30

ANTONIO CELSO MOTA

**Idade:**59 **Data de falecimento:**15/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 16/09/2026 16:30

MARIA AMELIA TAVARES GALVÃO

**Idade:**90 **Data de falecimento:**15/09/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEMITERIO MUN. DE SAO LOURENÇO/MG- 16/09/2026 16:00

JOSMARI PAULETTI GONÇALVES

**Idade:**68 **Data de falecimento:**15/09/2026

Velório:
Capela Bom Jesus do Serimbura

Sepultamento:
JARDIM CEMITERIO PAX / SOROCABA-SP- 16/09/2026 16:00

IRACI CURSINO DOS SANTOS VIEIRA

**Idade:**65 **Data de falecimento:**15/09/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 16/09/2026 das 03:00 às 15:30

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/09/2026 15:30

ALZIRA LEMOS DA SILVA - DESPOJOS

**Idade:**90 **Data de falecimento:**19/05/2023

Velório:

Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 16/09/2026 15:00

ODETTE DA CONCEIÇÃO MELENAS GABBAY

**Idade:**74 **Data de falecimento:**15/09/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/ SJC- 16/09/2026 14:00

SEBASTIAO GOMES

**Idade:**76 **Data de falecimento:**15/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 16/09/2026 13:00

LAURIDES GUIMARAES SANTOS

**Idade:**95 **Data de falecimento:**15/09/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 15/09/2026 das 19:00 às 10:30

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/09/2026 10:30

LUIZ MARCOS BARBOSA DOS SANTOS

**Idade:**54 **Data de falecimento:**15/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/09/2026 10:30

MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA

**Idade:**39 **Data de falecimento:**15/09/2026

Velório:
IGR ASSEMBLEIA DE DEUS -CENTRO

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 16/09/2026 10:00

LUIZ GONÇALVES RODRIGUES

**Idade:**72 **Data de falecimento:**15/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/09/2026 10:00

GILBERTO VENANCIO DE LIMA

**Idade:**54 **Data de falecimento:**15/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 16/09/2026 09:30

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