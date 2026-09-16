**Idade:**64 **Data de falecimento:**16/09/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 17/09/2026 das 07:00 às 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 17/09/2026 16:00
Sepultamento:
CEMITERIO DO ALECRIM / NATAL-RN- 16/09/2026 21:00
ANISIO FERREIRA DA SILVA
**Idade:**72 **Data de falecimento:**16/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/09/2026 16:45
MARIA ADELINA SILVA MELLO
**Idade:**81 **Data de falecimento:**15/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/09/2026 16:30
ANTONIO CELSO MOTA
**Idade:**59 **Data de falecimento:**15/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 16/09/2026 16:30
MARIA AMELIA TAVARES GALVÃO
**Idade:**90 **Data de falecimento:**15/09/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEMITERIO MUN. DE SAO LOURENÇO/MG- 16/09/2026 16:00
JOSMARI PAULETTI GONÇALVES
**Idade:**68 **Data de falecimento:**15/09/2026
Velório:
Capela Bom Jesus do Serimbura
Sepultamento:
JARDIM CEMITERIO PAX / SOROCABA-SP- 16/09/2026 16:00
IRACI CURSINO DOS SANTOS VIEIRA
**Idade:**65 **Data de falecimento:**15/09/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 16/09/2026 das 03:00 às 15:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/09/2026 15:30
ALZIRA LEMOS DA SILVA - DESPOJOS
**Idade:**90 **Data de falecimento:**19/05/2023
Velório:
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 16/09/2026 15:00
ODETTE DA CONCEIÇÃO MELENAS GABBAY
**Idade:**74 **Data de falecimento:**15/09/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/ SJC- 16/09/2026 14:00
SEBASTIAO GOMES
**Idade:**76 **Data de falecimento:**15/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 16/09/2026 13:00
LAURIDES GUIMARAES SANTOS
**Idade:**95 **Data de falecimento:**15/09/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 15/09/2026 das 19:00 às 10:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/09/2026 10:30
LUIZ MARCOS BARBOSA DOS SANTOS
**Idade:**54 **Data de falecimento:**15/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/09/2026 10:30
MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA
**Idade:**39 **Data de falecimento:**15/09/2026
Velório:
IGR ASSEMBLEIA DE DEUS -CENTRO
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 16/09/2026 10:00
LUIZ GONÇALVES RODRIGUES
**Idade:**72 **Data de falecimento:**15/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/09/2026 10:00
GILBERTO VENANCIO DE LIMA
**Idade:**54 **Data de falecimento:**15/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 16/09/2026 09:30