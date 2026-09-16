A EcoTaubaté ajuizou uma ação em que pede que a Prefeitura seja condenada a pagar uma dívida de R$ 68,15 milhões para a empresa, que é responsável pela limpeza urbana do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A dívida, segundo a empresa, se refere a repasses que deixaram de ser efetuados entre outubro de 2022 e fevereiro de 2025, período que engloba as gestões do ex-prefeito José Saud (PP) e do prefeito Sérgio Victor (Novo), além de acordos de parcelamento que não foram cumpridos pela administração municipal nos dois governos.