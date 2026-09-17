Da menina que começou a pintar ainda na infância, em São José dos Campos, à artista visual reconhecida pelo New York Times. A trajetória de Pàulla Scàvazzini ganhou projeção internacional sem que ela deixasse de lado a relação com a cidade onde nasceu.

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Em entrevista ao OVALE Cast Vale Viver, a artista relembra o início na pintura, a passagem pela arquitetura, a decisão de transformar a arte em profissão e o momento em que viu seu trabalho nas páginas de um dos jornais mais importantes do mundo.