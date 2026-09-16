O STF (Supremo Tribunal Federal) negou seguimento a um recurso da Prefeitura de Taubaté contra a decisão que determinou que a administração municipal demita todos os servidores temporários admitidos após a Constituição Federal de 1988.

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A apelação foi rejeitada nessa terça-feira (15), em decisão monocrática (individual) do ministro Luiz Fux, relator do processo no STF. Com isso, caiu também a decisão liminar (provisória) que Fux havia emitido em dezembro de 2024 para suspender o prazo de 180 dias para as demissões.