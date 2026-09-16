A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tem 1,92 milhão de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
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O número representa um crescimento de 0,41% em relação ao eleitorado de 2024, quando a região tinha 1,91 milhão de pessoas aptas a votar.
Do total registrado para este ano, 1.700.315 eleitores estão na faixa de voto obrigatório, o equivalente a 88,26%. Outros 226.254 têm voto facultativo, representando 11,74% do eleitorado da região.
Mulheres são maioria
Os dados do TSE também mostram uma maioria feminina no eleitorado da RMVale. São 1.014.472 mulheres, que correspondem a 52,66% do total. Os homens somam 911.904 eleitores, ou 47,33%.
A diferença é de pouco mais de 102,2 mil eleitoras em relação ao número de eleitores homens. O perfil se repete em boa parte dos maiores colégios eleitorais da região.
São José lidera eleitorado
Entre os 39 municípios da RMVale, São José dos Campos é disparado o maior colégio eleitoral. A cidade tem 539.147 eleitores aptos em 2026, sendo 253.716 homens (47%) e 285.431 mulheres (53%).
O eleitorado joseense representa cerca de 28% de todo o eleitorado da RMVale, fazendo da cidade um dos principais centros de votação da região.
Na segunda posição aparece Taubaté, com 239.475 eleitores. Desse total, 111.299 são homens (46%) e 128.026 são mulheres (53%). O município concentra o segundo maior eleitorado regional e também apresenta maioria feminina entre os votantes.
Jacareí ocupa a terceira colocação, com 171.293 eleitores aptos. São 80.617 homens (47%) e 90.662 mulheres (53%).
Em seguida está Pindamonhangaba, que contabiliza 119.023 eleitores em 2026. A cidade tem 56.277 homens (47%) e 62.746 mulheres (53%) aptos a votar.
Fechando a lista dos cinco maiores eleitorados está Caraguatatuba, com 105.586 eleitores. O município do Litoral Norte possui 49.871 homens (47%) e 55.711 mulheres (53%).
Cidades concentram 61% do eleitorado
Juntas, São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba e Caraguatatuba somam 1.174.524 eleitores. O número equivale a 61% de todo o eleitorado da RMVale.
Ou seja, aproximadamente seis em cada dez eleitores aptos da região vivem em apenas cinco municípios. Os demais 34 municípios concentram os outros 39% do eleitorado regional.
O levantamento também permite comparar o eleitorado com a população estimada da RMVale. Segundo a estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a região tem 2.609.132 habitantes em 2026.
Com 1.926.569 eleitores aptos, o eleitorado corresponde a 73,84% da população estimada da RMVale.
A comparação ajuda a dimensionar o peso do eleitorado nas eleições de 2026: embora nem todos os moradores sejam eleitores — incluindo crianças e pessoas sem obrigatoriedade ou direito de voto —, quase três quartos da população estimada da região aparecem no cadastro eleitoral como aptos a votar.