Nessa quarta-feira, dia 16 de setembro, completam-se 40 anos da morte da primeira das quatro vítimas do 'Caso Kalume', como ficou conhecido nacionalmente o esquema de tráfico de órgãos humanos descoberto na década de 1980 em Taubaté. E, mesmo após quatro décadas e três condenações, nenhum dos responsáveis foi preso até agora - somente um continua vivo, mas está foragido.

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A primeira vítima foi José Miguel da Silva, de 43 anos, que deu entrada no antigo Hosic (Hospital Santa Isabel de Clínicas) após ser atropelado em Campos de Jordão. A morte foi registrada em 16 de setembro de 1986, por traumatismo raquimedular - uma lesão na medula espinhal.