Motoristas que circulam por Caraguatatuba devem ficar atentos a uma alteração no trânsito nesta quinta-feira (17). A alça de acesso ao Contorno Norte, utilizada por quem sai da região central do município em direção à rodovia, tem previsão de ser bloqueada das 7h às 19h para a realização de obras de recapeamento.
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O ponto de interdição fica em frente ao Supermercado Shibata, do outro lado da pista. O acesso é utilizado principalmente por motoristas que vêm de dentro de Caraguatatuba e precisam seguir para o Contorno Norte.
Durante o período de obras, os condutores deverão utilizar um desvio indicado para chegar ao Contorno Norte. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região e, se possível, programem o deslocamento com antecedência.
Obra pode ser suspensa
A programação, no entanto, está condicionada às condições climáticas. Caso haja chuva ou o tempo não permita a execução do serviço, a obra poderá ser suspensa e o bloqueio da alça não será realizado.
A recomendação é que os motoristas verifiquem as condições de tráfego antes de sair e estejam preparados para possíveis alterações no trajeto ao longo do dia.