Motoristas que circulam por Caraguatatuba devem ficar atentos a uma alteração no trânsito nesta quinta-feira (17). A alça de acesso ao Contorno Norte, utilizada por quem sai da região central do município em direção à rodovia, tem previsão de ser bloqueada das 7h às 19h para a realização de obras de recapeamento.

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O ponto de interdição fica em frente ao Supermercado Shibata, do outro lado da pista. O acesso é utilizado principalmente por motoristas que vêm de dentro de Caraguatatuba e precisam seguir para o Contorno Norte.