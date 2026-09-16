A Prefeitura de São José dos Campos está ampliando e modernizando a iluminação de praças, vielas, áreas verdes e outros pontos de convivência, levando mais segurança, conforto e qualidade para quem circula pela cidade no período noturno.

A partir de 31 de agosto, uma nova frente de trabalho contemplará 68 espaços públicos em todas as regiões de São José, com investimento de R$ 1,634 milhão. A iniciativa prevê a instalação e substituição de 1.398 luminárias e 144 refletores, além de intervenções em postes e estruturas existentes.

Mais do que melhorar a iluminação, a ação contribui para transformar a relação dos moradores com os espaços da cidade. Praças, áreas verdes, vielas, pistas de caminhada e outros locais de convivência ganham melhores condições para circulação e utilização, especialmente à noite.

Parte dos serviços será realizada pela Urbam e considera pontos identificados pela Prefeitura, incluindo locais indicados pela própria população. É uma atuação que aproxima a manutenção urbana das necessidades reais de quem vive São José dos Campos.

Uma cidade que avança para o LED

O trabalho também ganha continuidade com uma nova etapa de ampliação da iluminação em LED. A partir de setembro, 24 pontos da cidade receberão novas instalações, incluindo espaços utilizados diariamente para atividades físicas, lazer e mobilidade.

Entre eles estão a ciclovia da Avenida Alto do Rio Doce, na região norte, e a Praça Aldo Pires, na região sul. As intervenções contemplam pistas de caminhada, ciclovias e outros espaços públicos, ampliando a qualidade da iluminação onde a população pratica esporte, se desloca e aproveita a cidade.

Além de oferecer uma iluminação de melhor qualidade, a tecnologia LED proporciona maior eficiência energética e durabilidade, contribuindo para uma infraestrutura urbana mais moderna e com menor necessidade de manutenção.

As duas frentes fazem parte de uma estratégia contínua de modernização da iluminação pública em São José dos Campos. Com investimentos e ações distribuídos pelas diferentes regiões, a Prefeitura reforça o compromisso de construir uma cidade cada vez mais segura, acessível e preparada para ser vivida em todos os horários.