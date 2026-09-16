O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado no Rio Paraíba do Sul, na manhã desta quarta-feira (16), em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada nas proximidades da avenida Juscelino Kubitschek, perto da ponte metálica.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h para atender à ocorrência. Uma equipe realizou a retirada do cadáver do rio e o deixou aos cuidados do policiamento de área.
Devido ao avançado estado de decomposição, os bombeiros informaram que não foi possível determinar a idade ou mesmo confirmar o sexo da vítima no local.
Após a retirada, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde deverá passar por exames para identificação e perícia.
Polícia Civil investiga
A ocorrência foi registrada na Delegacia Seccional de Guaratinguetá como morte suspeita. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e ainda não há informações sobre a identidade da vítima.
As diligências continuam para esclarecer o caso.