O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado no Rio Paraíba do Sul, na manhã desta quarta-feira (16), em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada nas proximidades da avenida Juscelino Kubitschek, perto da ponte metálica.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h para atender à ocorrência. Uma equipe realizou a retirada do cadáver do rio e o deixou aos cuidados do policiamento de área.