A igreja ficou lotada e tomada pela emoção durante a cerimônia de despedida da pastora e missionária Michelle Nascimento, de 39 anos, realizada na noite de segunda-feira (15), em São José dos Campos.
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Entre lágrimas, orações e homenagens, familiares, amigos, irmãos de fé e pessoas que acompanharam sua trajetória se reuniram para prestar as últimas homenagens à religiosa, que morreu após um longo tratamento contra o câncer.
Michelle era pastora da Assembleia de Deus Missão e também atuava no Instituto Centopeia, onde desenvolvia projetos sociais voltados à comunidade. Pelo trabalho realizado ao longo dos anos, ela havia sido recentemente homenageada e condecorada pela Câmara de São José dos Campos.
O velório começou ainda na tarde de segunda-feira, no Templo Sede da Assembleia de Deus Missão, na rua Conselheiro Rodrigues Alves. À noite, o culto fúnebre reuniu uma multidão e teve momentos de muita emoção. O auditório ficou completamente lotado durante a cerimônia.
Um dos episódios mais marcantes da trajetória recente da pastora ocorreu no último dia 7. Mesmo debilitada e utilizando uma cadeira de rodas, Michelle participou do desfile ao lado dos integrantes de sua igreja. Durante o percurso, foi conduzida pelo marido.
A frase “Nosso alvo é o céu!”, atribuída à pastora, ganhou um significado especial durante a despedida e passou a representar também a lembrança deixada por ela entre familiares, amigos e integrantes das comunidades religiosa e social.
Legado no Instituto Centopeia
O Instituto Centopeia publicou uma mensagem de despedida e destacou a importância de Michelle para a instituição. Além de presidente e líder, ela foi lembrada como mãe, pastora, amiga e inspiração para as pessoas atendidas pelos projetos.
Na homenagem, o instituto ressaltou que a missionária deixou marcas em diferentes comunidades e que sua atuação continuará influenciando o trabalho desenvolvido pela entidade.
“Hoje choramos sua partida. Sentiremos sua falta nos nossos encontros, nas comunidades, nas atividades, nas crianças e em cada cantinho onde sua presença fazia diferença”, diz um trecho da mensagem.
A instituição também afirmou que pretende manter a missão social e religiosa construída com a participação de Michelle.
“A nossa Pastora descansou. A missão que Deus colocou em nossas mãos, porém, continua.”
O Instituto Centopeia encerrou a homenagem com um trecho da Segunda Carta de Paulo a Timóteo: “Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé.”
Homenagens após a morte
A morte de Michelle provocou manifestações de pessoas que conviveram com a pastora e acompanharam seu trabalho.
Elis Carvalho relatou ter se emocionado durante o culto de despedida e destacou a dimensão da atuação da missionária.
Adriane Santos chamou Michelle de “amiga, pastora e líder” e afirmou que o legado dela continuará presente nas ações do Instituto Centopeia.
“Tem suas mãos e idealizações em tudo que o Instituto Centopeia é e realiza”, escreveu.
Outras homenagens lembraram características pessoais da pastora. Janaína Maria destacou o sorriso e a alegria de Michelle, enquanto Dilene Pereira ressaltou o legado deixado para a atual geração.
Ana Paula Ribeiro também publicou uma mensagem de despedida e definiu Michelle como um exemplo de fé, força e dedicação às pessoas.
Nota de pesar
O Colégio El Shaday, que apoiava o Projeto Centopeia, também divulgou uma nota de pesar pela morte da missionária.
A instituição lembrou a atuação de Michelle à frente do projeto social e afirmou que ela compartilhou, em diferentes momentos, mensagens de fé, esperança e carinho com a comunidade escolar.
“Mulher de fé, dedicada ao próximo e sempre disposta a servir”, afirmou o colégio na homenagem.
A escola também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e integrantes do Projeto Centopeia.
Sepultamento
O sepultamento da pastora Michelle Nascimento foi marcado para esta quarta-feira (16), às 10h, no Cemitério Memorial Bom Retiro, em São José dos Campos.
Michelle nasceu em 24 de setembro de 1986 e morreu em 15 de setembro de 2026. A despedida reúne familiares, amigos e integrantes das comunidades religiosas e sociais com as quais ela conviveu ao longo dos anos, deixando como marca uma trajetória dedicada à fé, ao trabalho social e ao serviço ao próximo.