A igreja ficou lotada e tomada pela emoção durante a cerimônia de despedida da pastora e missionária Michelle Nascimento, de 39 anos, realizada na noite de segunda-feira (15), em São José dos Campos.

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Entre lágrimas, orações e homenagens, familiares, amigos, irmãos de fé e pessoas que acompanharam sua trajetória se reuniram para prestar as últimas homenagens à religiosa, que morreu após um longo tratamento contra o câncer.