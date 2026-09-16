Miguel, de 3 anos, deixou o hospital após quase 50 dias de internação e uma longa batalha pela vida na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A saída foi comemorada pela mãe, a pastora Priscila Nogueira Bueno, que compartilhou vídeos nas redes sociais e definiu o momento como uma “bênção de Deus”.

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A volta de Miguel para casa também foi marcada por mensagens de amigos e familiares, que celebraram a melhora do menino. Nas publicações, Priscila mostrou parte da nova rotina da família após o retorno da criança.