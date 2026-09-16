Miguel, de 3 anos, deixou o hospital após quase 50 dias de internação e uma longa batalha pela vida na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A saída foi comemorada pela mãe, a pastora Priscila Nogueira Bueno, que compartilhou vídeos nas redes sociais e definiu o momento como uma “bênção de Deus”.
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A volta de Miguel para casa também foi marcada por mensagens de amigos e familiares, que celebraram a melhora do menino. Nas publicações, Priscila mostrou parte da nova rotina da família após o retorno da criança.
Durante o período de internação, a mãe compartilhou momentos de preocupação, tristeza e cansaço, mas também manteve uma rotina de orações pela recuperação do filho.
“Eu estou um pouco triste hoje. Mesmo estando tão grata a Deus. Grata pelo meu filho estar vencendo, estar se superando. Mas triste porque tem dias que eu estou tão esgotada”, relatou.
Recuperação será gradual
Apesar da alta hospitalar, Miguel ainda enfrenta consequências do longo período de internação e terá um período de recuperação pela frente. Segundo a mãe, os médicos recomendaram que o menino não volte à escola neste momento.
“Ele ainda tem bastante sequelas. A doutora falou que ele não pode ir para a escola”, afirmou Priscila.
Ela também explicou que a recuperação deverá acontecer aos poucos. “Vai demorar para ele ter uma vida normal de novo. Essa bactéria ainda é muito agressiva. Vai ter um tempo de tratamento”, disse.
Transferência para Caraguatatuba
No dia 4 de setembro, Miguel foi transferido do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São José dos Campos, para o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba.
A transferência ocorreu para que o menino pudesse passar por uma broncoscopia, exame necessário para avaliar a laringe e as vias respiratórias e auxiliar a equipe médica na definição do tratamento.
Antes do transporte, Priscila demonstrou preocupação com o deslocamento devido ao estado clínico do filho e pediu orações pela segurança de Miguel, da equipe médica e da ambulância.
Após a chegada ao Hospital Regional do Litoral Norte, a mãe informou que o menino estava bem acomodado na UTI.
“Família, Miguel chegou bem, graças a Deus! Já recebeu os cuidados e está acomodado na UTI daqui”, publicou.
Infecções complicaram quadro de saúde
Miguel tem Síndrome de Down e passou a enfrentar uma série de complicações após ser diagnosticado com pneumonia acompanhada de uma infecção bacteriana.
Inicialmente, o menino permaneceu 22 dias internado em uma UTI e chegou a receber alta. Dois dias depois, porém, precisou retornar ao hospital após contrair uma nova bactéria, descrita pela mãe como forte e agressiva.
Durante o tratamento, os médicos também identificaram um fungo no sangue da criança.
Como a broncoscopia necessária para a avaliação das vias respiratórias e da laringe não era realizada no Hospital Municipal de São José dos Campos, o caso precisou passar pela regulação estadual para viabilizar a transferência para Caraguatatuba.
Agora, em casa, Miguel inicia uma nova etapa do tratamento. A família segue acompanhando a recuperação e espera que o menino supere gradualmente as complicações provocadas pelas infecções e possa retomar sua rotina.