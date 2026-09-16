16 de setembro de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

VÍDEO: PRF apreende quase 20 kg de cocaína na Dutra, em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Drogas apreendidas pela PRF em Cruzeiro
Drogas apreendidas pela PRF em Cruzeiro

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 19,620 quilos de cocaína durante uma abordagem na madrugada dessa segunda-feira (15), na rodovia Presidente Dutra, em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Um casal que estava no veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

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A ocorrência foi registrada por volta de 0h35, no km 33 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro. Durante uma fiscalização tática, os agentes deram ordem de parada a um automóvel de passeio.

Na abordagem, os policiais encontraram uma sacola plástica preta no assoalho do banco traseiro. O motorista e a passageira foram orientados a desembarcar e, ao serem questionados sobre o conteúdo, disseram que transportavam apenas uma encomenda e que não sabiam o que havia dentro do pacote.

Durante a inspeção, os agentes localizaram 18 tabletes embalados com uma substância identificada como análoga à cocaína. Após a pesagem, o material totalizou 19,620 quilos.

Diante da apreensão, o casal foi detido e encaminhado, juntamente com a droga e o veículo, ao Distrito Policial de Cruzeiro. O caso foi apresentado à autoridade policial, que adotou as medidas cabíveis.

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