A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 19,620 quilos de cocaína durante uma abordagem na madrugada dessa segunda-feira (15), na rodovia Presidente Dutra, em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Um casal que estava no veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

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A ocorrência foi registrada por volta de 0h35, no km 33 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro. Durante uma fiscalização tática, os agentes deram ordem de parada a um automóvel de passeio.