Um motorista foi preso em flagrante após fugir de uma abordagem policial e avançar com o carro contra policiais militares durante a madrugada desta quarta-feira (16), no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. Para interromper a ação, um policial efetuou disparos contra o veículo.

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Segundo a ocorrência, equipes da Polícia Militar faziam patrulhamento pela região quando avistaram dois Hyundai HB20 trafegando em alta velocidade. Os policiais deram ordem de parada, mas o condutor de um dos veículos desobedeceu e iniciou uma fuga por diversas ruas do bairro.