Um motorista foi preso em flagrante após fugir de uma abordagem policial e avançar com o carro contra policiais militares durante a madrugada desta quarta-feira (16), no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. Para interromper a ação, um policial efetuou disparos contra o veículo.
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Segundo a ocorrência, equipes da Polícia Militar faziam patrulhamento pela região quando avistaram dois Hyundai HB20 trafegando em alta velocidade. Os policiais deram ordem de parada, mas o condutor de um dos veículos desobedeceu e iniciou uma fuga por diversas ruas do bairro.
Durante o acompanhamento, o condutor teria dirigido em velocidade incompatível com as condições da via e perdeu o controle do HB20. O veículo bateu contra uma árvore na rua Ana Aparecida Romero de Castro.
Mesmo após a colisão, o motorista tentou continuar a fuga. Conforme o registro policial, ele engatou a marcha à ré e movimentou o carro na direção dos policiais que faziam a abordagem, criando risco de atropelamento. Durante a manobra, um veículo da polícia também foi atingido.
Diante da situação, um policial militar efetuou disparos contra o HB20 para interromper a ação e proteger a equipe.
A autoridade policial reconheceu, de forma preliminar, a ocorrência de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal na conduta do agente. A dinâmica dos fatos deverá ser analisada durante a investigação.
Passageira ficou ferida
Após a contenção do veículo, os policiais constataram que havia uma passageira no HB20. A mulher sofreu ferimentos em uma das pernas e foi socorrida a um hospital.
O condutor também ficou ferido, com lesões no rosto provocadas pela colisão. Nenhum policial ficou ferido na ocorrência.
Carro foi retirado sem autorização
Durante o registro da ocorrência, a polícia apurou que o HB20 pertencia a um homem que havia deixado o veículo em uma funilaria para realização de reparos.
O condutor preso na ocorrência trabalhava no estabelecimento e, segundo a investigação, retirou o automóvel sem autorização do dono.
Ainda de acordo com o registro, o motorista admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes da ocorrência. Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro e informou que não possuía habilitação válida.
Motorista foi preso em flagrante
O condutor foi autuado em flagrante pelos crimes de resistência, desobediência, dirigir sem habilitação gerando perigo de dano, trafegar em velocidade incompatível com a segurança e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
A autoridade policial também apontou que o indiciado possui antecedentes e reincidência em infrações semelhantes. Por isso, a prisão em flagrante foi mantida sem concessão de fiança, com representação pela conversão da prisão em preventiva.
Errata: ao contrário de matéria anterior, o suspeito não morreu baleado na zona sul de São José dos Campos.