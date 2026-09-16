16 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso com faca e machado após ameaçar mulher em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões da PM em ocorrência de violência doméstia em Guaratinguetá
Apreensões da PM em ocorrência de violência doméstia em Guaratinguetá

Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Figueira, em Guaratinguetá, após ameaçar a mulher com uma faca e um machado.

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A prisão ocorreu na madrugada desta quarta-feira (16), após acionamento de uma equipe do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) por pessoas que presenciaram a discussão entre o casal.

Os policiais localizaram o autor em posse de uma faca. Ele tentou fugir ao perceber a presença da equipe, abrigando-se no interior do imóvel, mas foi acompanhado e detido.

Durante a averiguação, o machado também utilizado para ameaçar a mulher foi localizado no telhado do imóvel.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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