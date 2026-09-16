Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Figueira, em Guaratinguetá, após ameaçar a mulher com uma faca e um machado.

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A prisão ocorreu na madrugada desta quarta-feira (16), após acionamento de uma equipe do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) por pessoas que presenciaram a discussão entre o casal.