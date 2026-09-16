A morte da pastora e missionária Michelle Nascimento da Silva Oliveira, 39 anos, comoveu a comunidade de São José dos Campos. Ela morreu na segunda-feira (15), após enfrentar um longo tratamento contra o câncer, deixando um legado marcado pela fé, pelo trabalho social e pela dedicação ao próximo.

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Michelle era pastora da Assembleia de Deus Missão e também atuava no Instituto Centopeia, onde desenvolvia projetos voltados à comunidade. Pelo trabalho realizado ao longo dos anos, foi recentemente homenageada e condecorada pela Câmara de São José dos Campos.