A morte da pastora e missionária Michelle Nascimento da Silva Oliveira, 39 anos, comoveu a comunidade de São José dos Campos. Ela morreu na segunda-feira (15), após enfrentar um longo tratamento contra o câncer, deixando um legado marcado pela fé, pelo trabalho social e pela dedicação ao próximo.
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Michelle era pastora da Assembleia de Deus Missão e também atuava no Instituto Centopeia, onde desenvolvia projetos voltados à comunidade. Pelo trabalho realizado ao longo dos anos, foi recentemente homenageada e condecorada pela Câmara de São José dos Campos.
A despedida começou ainda na tarde de segunda-feira, com o velório no Templo Sede da Assembleia de Deus Missão, na rua Conselheiro Rodrigues Alves. À noite, um culto fúnebre reuniu familiares, amigos, irmãos de fé e pessoas que tiveram contato com a missionária. O auditório ficou completamente lotado.
Um dos momentos que ficaram marcados na trajetória recente de Michelle ocorreu no último dia 7. Mesmo debilitada e utilizando uma cadeira de rodas, ela participou do desfile ao lado de sua igreja. Foi conduzida pelo marido durante o percurso.
A frase “Nosso alvo é o céu!”, atribuída à pastora, passou a representar também a despedida feita por pessoas próximas.
Legado no Instituto Centopeia
O Instituto Centopeia publicou uma mensagem de despedida e destacou a importância de Michelle para a instituição. Além de líder e presidente, ela foi lembrada como mãe, pastora, amiga e inspiração para pessoas atendidas pelo projeto.
Na mensagem, o instituto afirmou que a missionária deixou marcas em diferentes comunidades e que sua atuação continuará influenciando o trabalho desenvolvido pela entidade.
“Hoje choramos sua partida. Sentiremos sua falta nos nossos encontros, nas comunidades, nas atividades, nas crianças e em cada cantinho onde sua presença fazia diferença”, diz um trecho da homenagem.
A instituição também reforçou o compromisso de dar continuidade à missão social e religiosa que Michelle ajudou a construir.
“A nossa Pastora descansou. A missão que Deus colocou em nossas mãos, porém, continua.”
O Instituto Centopeia encerrou a homenagem citando um trecho da Segunda Carta de Paulo a Timóteo: “Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé.”
Homenagens
A notícia da morte também provocou manifestações de pessoas que conviveram com Michelle.
Elis Carvalho relatou ter se emocionado durante o culto de despedida e destacou a dimensão do trabalho realizado pela pastora.
Adriane Santos chamou Michelle de “amiga, pastora e líder” e afirmou que seu legado continuará presente nas ações do Instituto Centopeia.
“Tem suas mãos e idealizações em tudo que o Instituto Centopeia é e realiza”, escreveu.
Outras homenagens ressaltaram características pessoais da missionária. Janaína Maria lembrou o sorriso e a alegria de Michelle, enquanto Dilene Pereira destacou o legado deixado por ela para a atual geração.
Ana Paula Ribeiro também publicou uma mensagem de despedida e definiu Michelle como um exemplo de fé, força e dedicação às pessoas.
Nota de pesar
O Colégio El Shaday, que apoiava o Projeto Centopeia, também divulgou uma nota de pesar. A instituição lembrou a atuação de Michelle à frente do projeto social e afirmou que ela compartilhou, em diferentes momentos, mensagens de fé, esperança e carinho com a comunidade escolar.
“Mulher de fé, dedicada ao próximo e sempre disposta a servir”, afirmou o colégio na homenagem.
A instituição manifestou solidariedade aos familiares, amigos e integrantes do Projeto Centopeia.
Sepultamento
O sepultamento da pastora Michelle Nascimento está marcado para esta quarta-feira (16), às 10h, no Cemitério Memorial Bom Retiro, em São José dos Campos.
Michelle nasceu em 24 de setembro de 1986 e morreu em 15 de setembro de 2026. A despedida deixa entre familiares, amigos e integrantes das comunidades religiosas e sociais com as quais conviveu a lembrança de uma trajetória dedicada à fé e ao serviço ao próximo.