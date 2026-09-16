Um vídeo mostra um carro capotado na avenida Cidade Jardim, na zona sul de São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (16). O acidente mobilizou equipes de resgate e do Corpo de Bombeiros e provoca lentidão no trânsito da região.
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Nas imagens, o veículo aparece capotado na avenida após o acidente. Equipes trabalham no atendimento da ocorrência e na segurança do local.
Segundo informações preliminares, o capotamento aconteceu durante a manhã. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas nem sobre as circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo.
Motoristas que passam pela avenida Cidade Jardim devem redobrar a atenção devido à movimentação das equipes e à lentidão registrada no trecho.
* Matéria em atualização