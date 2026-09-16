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ACIDENTE

Vídeo mostra carro capotado na zona sul de São José; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Carro capotado na zona sul de São José dos Campos
Carro capotado na zona sul de São José dos Campos

Um vídeo mostra um carro capotado na avenida Cidade Jardim, na zona sul de São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (16). O acidente mobilizou equipes de resgate e do Corpo de Bombeiros e provoca lentidão no trânsito da região.

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Nas imagens, o veículo aparece capotado na avenida após o acidente. Equipes trabalham no atendimento da ocorrência e na segurança do local.

Segundo informações preliminares, o capotamento aconteceu durante a manhã. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas nem sobre as circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo.

Motoristas que passam pela avenida Cidade Jardim devem redobrar a atenção devido à movimentação das equipes e à lentidão registrada no trecho.

* Matéria em atualização

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