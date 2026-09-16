O trânsito ficou carregado na avenida Cidade Jardim, na região sul de São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (16), após o registro de pelo menos dois acidentes na região do condomínio Quinta das Flores.

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A primeira ocorrência teria acontecido por volta das 7h, nas proximidades do bairro. Segundo relatos de motoristas que passaram pelo local, um veículo capotou, provocando reflexos no fluxo da avenida.