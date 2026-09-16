16 de setembro de 2026
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SJC: Dois acidentes complicam trânsito na avenida Cidade Jardim

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Veículos envolvidos em acidente na avenida Cidade Jardim, em São José
Veículos envolvidos em acidente na avenida Cidade Jardim, em São José

O trânsito ficou carregado na avenida Cidade Jardim, na região sul de São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (16), após o registro de pelo menos dois acidentes na região do condomínio Quinta das Flores.

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A primeira ocorrência teria acontecido por volta das 7h, nas proximidades do bairro. Segundo relatos de motoristas que passaram pelo local, um veículo capotou, provocando reflexos no fluxo da avenida.

Pouco depois, por volta das 8h, outro acidente foi registrado cerca de 500 metros adiante, nas imediações da padaria Pingo de Ouro.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram veículos envolvidos nas ocorrências e cones utilizados para sinalizar trechos da via. Com as intervenções, motoristas encontraram lentidão e precisaram redobrar a atenção ao passar pela região.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre possíveis feridos, nem sobre as circunstâncias que provocaram os acidentes.

Quem utiliza a avenida Cidade Jardim deve ficar atento às condições do trânsito e, quando possível, considerar caminhos alternativos até a normalização do fluxo.

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