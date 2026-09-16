16 de setembro de 2026
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'Federalização da Unitau não está nos planos', diz reitora

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Letícia Maria na redação cde OVALE
Letícia Maria na redação cde OVALE

A federalização da Unitau (Universidade de Taubaté) não está entre as prioridades da instituição no curto prazo, segundo a reitora Letícia Maria da Costa.

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Em agendas realizadas em Brasília, a universidade recebeu do Ministério da Educação a sinalização de que a política nacional de educação está atualmente concentrada na criação e expansão dos institutos federais.

De acordo com a reitora, a Secretaria de Educação Superior informou que uma universidade do porte da Unitau não está, neste momento, entre os projetos previstos pelo governo federal.

Letícia Maria fez a abertura da nova temporada do ‘Líderes’, quadro do OVALE Cast, e falou sobre a possibilidade de federalização da Unitau.

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