A federalização da Unitau (Universidade de Taubaté) não está entre as prioridades da instituição no curto prazo, segundo a reitora Letícia Maria da Costa.
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Em agendas realizadas em Brasília, a universidade recebeu do Ministério da Educação a sinalização de que a política nacional de educação está atualmente concentrada na criação e expansão dos institutos federais.
De acordo com a reitora, a Secretaria de Educação Superior informou que uma universidade do porte da Unitau não está, neste momento, entre os projetos previstos pelo governo federal.
Letícia Maria fez a abertura da nova temporada do ‘Líderes’, quadro do OVALE Cast, e falou sobre a possibilidade de federalização da Unitau.