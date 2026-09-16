A federalização da Unitau (Universidade de Taubaté) não está entre as prioridades da instituição no curto prazo, segundo a reitora Letícia Maria da Costa.

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Em agendas realizadas em Brasília, a universidade recebeu do Ministério da Educação a sinalização de que a política nacional de educação está atualmente concentrada na criação e expansão dos institutos federais.