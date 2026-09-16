O Vale do Paraíba e o Litoral Norte têm previsão de chuva nesta quarta-feira (16), com possibilidade de pancadas fortes e isoladas ao longo do dia. A chuva, porém, deve ocorrer com menor intensidade em relação aos últimos dias, quando a região registrou volumes elevados e ocorrências provocadas pelo mau tempo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A influência da umidade vinda do oceano mantém a faixa leste do estado de São Paulo com maior presença de nuvens. Entre o Vale e o Litoral Norte, o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva em diferentes períodos do dia.