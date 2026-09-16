O Vale do Paraíba e o Litoral Norte têm previsão de chuva nesta quarta-feira (16), com possibilidade de pancadas fortes e isoladas ao longo do dia. A chuva, porém, deve ocorrer com menor intensidade em relação aos últimos dias, quando a região registrou volumes elevados e ocorrências provocadas pelo mau tempo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A influência da umidade vinda do oceano mantém a faixa leste do estado de São Paulo com maior presença de nuvens. Entre o Vale e o Litoral Norte, o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva em diferentes períodos do dia.
O cenário também é marcado por temperaturas amenas e sensação de frio. Na faixa leste paulista, as máximas devem ficar entre 16°C e 23°C.
Nas demais regiões do estado, o tempo permanece mais estável, com predomínio de sol entre poucas nuvens. As temperaturas podem chegar a 31°C.
Chuva acumulada
Os dados das últimas 24 horas mostram que municípios do Vale do Paraíba e do Litoral Norte registraram chuva, embora em volumes inferiores aos observados durante os episódios mais intensos dos últimos dias.
São Sebastião, no Litoral Norte, teve 30 milímetros registrados no ponto de medição de Boiçucanga. Em São José dos Campos, o acumulado chegou a 11 milímetros na região de Freitas.
Também foram registrados volumes em São José do Barreiro (10 mm), Campos do Jordão (9 mm), Guaratinguetá (7 mm), Caraguatatuba (6 mm), Paraibuna (6 mm), Bananal (6 mm), Jambeiro (5 mm), Jacareí (5 mm) e Natividade da Serra (5 mm).
No estado, o maior acumulado nas últimas 24 horas foi registrado em Itupeva, com 35 milímetros.
Previsão para a região
A combinação de umidade e maior cobertura de nuvens mantém a possibilidade de chuvas rápidas e pancadas isoladas no Vale do Paraíba e no Litoral Norte nesta quarta-feira.
Apesar do risco de chuva forte em alguns momentos, a tendência é de um cenário menos intenso do que o registrado nos últimos dias. A população deve permanecer atenta, principalmente em áreas que costumam apresentar alagamentos, enxurradas e deslizamentos durante períodos chuvosos.
A previsão indica ainda que a sensação de frio deve continuar ao longo do dia, especialmente nas áreas mais altas da região.