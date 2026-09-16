Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito envolvendo dois veículos na rodovia Rio-Santos, no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (15), por volta das 21h29.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos colidiram frontalmente na região de uma rotatória, em frente a um posto de combustíveis.