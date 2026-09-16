16 de setembro de 2026
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ACIDENTE

VÍDEO: Colisão deixa quatro pessoas feridas na Rio-Santos

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Quatro pessoas ficaram feridas em colisão na Rio-Santos
Quatro pessoas ficaram feridas em colisão na Rio-Santos

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito envolvendo dois veículos na rodovia Rio-Santos, no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (15), por volta das 21h29.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos colidiram frontalmente na região de uma rotatória, em frente a um posto de combustíveis.

De acordo com informações relatadas por populares no local, um dos veículos teria acessado a contramão, em alta velocidade, e atingido o outro automóvel, que trafegava no sentido contrário e transportava três pessoas.

No segundo veículo estava apenas o motorista. Ao todo, quatro vítimas, dois homens e duas mulheres, foram atendidas pelas equipes de resgate e encaminhadas à Santa Casa de Caraguatatuba para atendimento médico. Os transportes foram realizados por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

As três vítimas que estavam no mesmo veículo são moradoras de Caraguatatuba. Não foi possível identificar o condutor do segundo veículo durante o atendimento.

A ocorrência ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Estadual e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) para as demais providências. As circunstâncias e a dinâmica do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes.

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