Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito envolvendo dois veículos na rodovia Rio-Santos, no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (15), por volta das 21h29.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos colidiram frontalmente na região de uma rotatória, em frente a um posto de combustíveis.
De acordo com informações relatadas por populares no local, um dos veículos teria acessado a contramão, em alta velocidade, e atingido o outro automóvel, que trafegava no sentido contrário e transportava três pessoas.
No segundo veículo estava apenas o motorista. Ao todo, quatro vítimas, dois homens e duas mulheres, foram atendidas pelas equipes de resgate e encaminhadas à Santa Casa de Caraguatatuba para atendimento médico. Os transportes foram realizados por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
As três vítimas que estavam no mesmo veículo são moradoras de Caraguatatuba. Não foi possível identificar o condutor do segundo veículo durante o atendimento.
A ocorrência ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Estadual e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) para as demais providências. As circunstâncias e a dinâmica do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes.