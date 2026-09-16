Um capotamento de veículo foi registrado na manhã desta quarta-feira (16), na zona sul de São José dos Campos. O acidente, segundo informações preliminares, ocorreu na avenida Cidade Jardim e provoca lentidão no trânsito da região.

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Equipes do Corpo de Bombeiros e de resgate estão no local para atender à ocorrência.