16 de setembro de 2026
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AGORA: Capotamento de carro na zona sul de SJC mobiliza bombeiros

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Capotamento registrado na manhã desta quarta-feira (16)
Capotamento registrado na manhã desta quarta-feira (16)

Um capotamento de veículo foi registrado na manhã desta quarta-feira (16), na zona sul de São José dos Campos. O acidente, segundo informações preliminares, ocorreu na avenida Cidade Jardim e provoca lentidão no trânsito da região.

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Equipes do Corpo de Bombeiros e de resgate estão no local para atender à ocorrência.

Até o momento, não há informações sobre possíveis vítimas ou sobre a dinâmica do acidente.

*Matéria em atualização

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