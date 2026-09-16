O corpo de Caiman Vinicius Faria de Oliveira, de 33 anos, deve ser liberado pelas autoridades mexicanas neste sábado (19). A família informou que a solicitação de traslado foi atendida e que aguarda a conclusão dos trâmites necessários para que o corpo seja levado a Paraibuna, onde será sepultado.

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Caiman, natural de Paraibuna, morreu no México no dia 2 de setembro, onde estava a trabalho. Ele atuava como gerente de projetos sênior na empresa Amazon e também era mentor de profissionais da área de tecnologia.