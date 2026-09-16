A greve dos coletores de lixo orgânico em São José dos Campos deve chegar ao fim na manhã desta quarta-feira (16). Após dois dias sem atividade, os coletores que aderiram ao movimento devem retornar ao trabalho.

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Em nota enviada a OVALE, a empresa Ecco Liberty afirma ter avançado nas negociações.