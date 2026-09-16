A greve dos coletores de lixo orgânico em São José dos Campos deve chegar ao fim na manhã desta quarta-feira (16). Após dois dias sem atividade, os coletores que aderiram ao movimento devem retornar ao trabalho.
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Em nota enviada a OVALE, a empresa Ecco Liberty afirma ter avançado nas negociações.
“As tratativas resultaram de um processo de diálogo direto entre colaboradores e empresa, conduzido com o objetivo de equacionar as reivindicações apresentadas pela categoria (...) Ficou definido o encerramento da paralisação e a retomada imediata das atividades."
O movimento começou na segunda-feira (14), com reivindicações de melhorias no convênio médico, reposição de equipamentos de trabalho, como botas, e pagamento de horas extras.
Após a reunião, a empresa diz que mantém o acompanhamento da operação para assegurar a retomada regular das atividades em todo o município e segue à disposição dos colaboradores para tratar das questões que motivaram a paralisação. A Ecco também ressalta que busca assegurar o cumprimento dos compromissos estabelecidos com o poder público.
Durante o período de paralisação, a Urbam (Urbanizadora Municipal) realizou a coleta de resíduos orgânicos para que a população não fosse prejudicada. A OVALE, na terça-feira (15), a Prefeitura havia reforçado que a greve era ilegal e foi iniciada sem aviso prévio, prejudicando a demanda municipal.