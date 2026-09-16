16 de setembro de 2026
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URGENTE: Homem é executado a tiros no Campo dos Alemães, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Policiais no local da execução em São José
Policiais no local da execução em São José

Um homem foi executado a tiros na madrugada desta quarta-feira (16), no Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.

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As forças de segurança foram acionadas e estiveram na cena do crime, que foi periciada. De acordo com informações preliminares, o homem teria levado aproximadamente 30 tiros.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

* Matéria em atualização

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