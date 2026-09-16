Um homem foi executado a tiros na madrugada desta quarta-feira (16), no Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.

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As forças de segurança foram acionadas e estiveram na cena do crime, que foi periciada. De acordo com informações preliminares, o homem teria levado aproximadamente 30 tiros.