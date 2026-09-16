O condutor de um veículo foi preso em flagrante com armas e munições em Campos do Jordão. A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (14), quando, durante patrulhamento pela região, policiais militares receberam a informação de que ele transitava portando uma arma de fogo.

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Após buscas, uma equipe da Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizou e abordou o automóvel e, no interior, encontrou um rifle semiautomático calibre .22, além de um carregador e cinco munições intactas.