Um homem foi preso por estelionato no bairro Monte Castelo, em São José dos Campos. A prisão ocorreu na tarde de terça-feira (15), durante uma abordagem realizada pela Polícia Militar.

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Uma equipe do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizava patrulhamento preventivo pela região quando avistou o homem em atitude suspeita.