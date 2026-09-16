16 de setembro de 2026
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SEGURANÇA

Homem é preso por estelionato após abordagem da PM em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por estelionato no bairro Monte Castelo, em São José dos Campos. A prisão ocorreu na tarde de terça-feira (15), durante uma abordagem realizada pela Polícia Militar.

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Uma equipe do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizava patrulhamento preventivo pela região quando avistou o homem em atitude suspeita.

Ele portava um celular e, durante a consulta aos dados do aparelho, os policiais constataram que o telefone estava relacionado a uma ocorrência de estelionato. Questionado sobre a procedência do aparelho, o homem afirmou ter adquirido de um amigo.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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